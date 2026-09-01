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Кървава атака на "Таймс Скуеър": Жена с 2 ножа убива наред ВИДЕО

49-годишната нападателка заплашила полицаите, преди да бъде застреляна

Кървава атака на "Таймс Скуеър": Жена с 2 ножа убива наред ВИДЕО
Снимка: БТА
01 сеп 26 | 7:12
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Кърваво нападение разтърси едно от най-оживените места в Ню Йорк. Жена, въоръжена с два ножа, нападна случайни хора на „Таймс Скуеър“, като уби 32-годишна жена и рани 68-годишен мъж, съобщи полицията.

Мъжът е бил намушкан в корема и е откаран в болница. Към момента няма официална информация за състоянието му.

Началникът на полицията в Ню Йорк комисар Джесика Тиш определи нападението като непровокирано и извършено на произволен принцип.

Сигналът до полицията бил подаден от минувачи, които първоначално се опитали да разговарят с жената. Според кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани ситуацията обаче бързо ескалирала.

При пристигането си полицаите използвали електрошокови пистолети, но нападателката продължила да представлява заплаха. В крайна сметка служителите на реда я застреляли.

По думите на комисар Тиш жената заплашила полицаите с думите:

„Ще ви убия.“

Видеокадри, разпространени в интернет, показват жена, която се приближава към полицаите с два извадени ножа. Тя върви към тях с кратки и бързи крачки, преди да прозвучат изстрелите.

Нападателката е 49-годишна жена от Куинс. По информация на полицията тя е имала психично разстройство.

Първата жертва е била мъжът, който чакал на светофар на „Таймс Скуеър“. Само около 20 секунди по-късно жената нападнала и втори човек.

Полицията засега не разкрива самоличността на жертвите. Не е известно и дали те са били туристи или жители на Ню Йорк. Информацията ще бъде съобщена, след като бъдат уведомени техните близки.

Няма данни за терористичен мотив

Разследването продължава, като полицията се опитва да установи какво е предизвикало нападението.

На този етап няма данни атаката да е свързана с тероризъм, заяви Джесика Тиш.

Районът около местопроизшествието беше отцепен, а близките улици временно затворени за движение.

„Таймс Скуеър“ е една от най-известните забележителности на Ню Йорк и се намира в самото сърце на Манхатън. Районът обичайно е препълнен с жители и туристи, което допълнително засилва шока от случилото се.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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