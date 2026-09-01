Кървава атака на "Таймс Скуеър": Жена с 2 ножа убива наред ВИДЕО

Кърваво нападение разтърси едно от най-оживените места в Ню Йорк. Жена, въоръжена с два ножа, нападна случайни хора на „Таймс Скуеър“, като уби 32-годишна жена и рани 68-годишен мъж, съобщи полицията.
Мъжът е бил намушкан в корема и е откаран в болница. Към момента няма официална информация за състоянието му.
Началникът на полицията в Ню Йорк комисар Джесика Тиш определи нападението като непровокирано и извършено на произволен принцип.
Сигналът до полицията бил подаден от минувачи, които първоначално се опитали да разговарят с жената. Според кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани ситуацията обаче бързо ескалирала.
При пристигането си полицаите използвали електрошокови пистолети, но нападателката продължила да представлява заплаха. В крайна сметка служителите на реда я застреляли.
По думите на комисар Тиш жената заплашила полицаите с думите:
„Ще ви убия.“
Видеокадри, разпространени в интернет, показват жена, която се приближава към полицаите с два извадени ножа. Тя върви към тях с кратки и бързи крачки, преди да прозвучат изстрелите.
Нападателката е 49-годишна жена от Куинс. По информация на полицията тя е имала психично разстройство.
Първата жертва е била мъжът, който чакал на светофар на „Таймс Скуеър“. Само около 20 секунди по-късно жената нападнала и втори човек.
Полицията засега не разкрива самоличността на жертвите. Не е известно и дали те са били туристи или жители на Ню Йорк. Информацията ще бъде съобщена, след като бъдат уведомени техните близки.
Here's the exact moment a lady charged at NYPD officers with two knives.— Viral News NYC (@ViralNewsNYC) August 31, 2026
Minutes before this took place the lady allegedly stabbed multiple people.
What happened to good citizens these days ? Why didn't someone walk up behind her and hit her over the head with something ?…
Няма данни за терористичен мотив
Разследването продължава, като полицията се опитва да установи какво е предизвикало нападението.
На този етап няма данни атаката да е свързана с тероризъм, заяви Джесика Тиш.
Районът около местопроизшествието беше отцепен, а близките улици временно затворени за движение.
„Таймс Скуеър“ е една от най-известните забележителности на Ню Йорк и се намира в самото сърце на Манхатън. Районът обичайно е препълнен с жители и туристи, което допълнително засилва шока от случилото се.