Кървава атака на "Таймс Скуеър": Жена с 2 ножа убива наред ВИДЕО

Кърваво нападение разтърси едно от най-оживените места в Ню Йорк. Жена, въоръжена с два ножа, нападна случайни хора на „Таймс Скуеър“, като уби 32-годишна жена и рани 68-годишен мъж, съобщи полицията.

Мъжът е бил намушкан в корема и е откаран в болница. Към момента няма официална информация за състоянието му.

Началникът на полицията в Ню Йорк комисар Джесика Тиш определи нападението като непровокирано и извършено на произволен принцип.

Сигналът до полицията бил подаден от минувачи, които първоначално се опитали да разговарят с жената. Според кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани ситуацията обаче бързо ескалирала.

При пристигането си полицаите използвали електрошокови пистолети, но нападателката продължила да представлява заплаха. В крайна сметка служителите на реда я застреляли.

По думите на комисар Тиш жената заплашила полицаите с думите:

„Ще ви убия.“

Видеокадри, разпространени в интернет, показват жена, която се приближава към полицаите с два извадени ножа. Тя върви към тях с кратки и бързи крачки, преди да прозвучат изстрелите.

Нападателката е 49-годишна жена от Куинс. По информация на полицията тя е имала психично разстройство.

Първата жертва е била мъжът, който чакал на светофар на „Таймс Скуеър“. Само около 20 секунди по-късно жената нападнала и втори човек.

Полицията засега не разкрива самоличността на жертвите. Не е известно и дали те са били туристи или жители на Ню Йорк. Информацията ще бъде съобщена, след като бъдат уведомени техните близки.

Here's the exact moment a lady charged at NYPD officers with two knives.



Minutes before this took place the lady allegedly stabbed multiple people.



What happened to good citizens these days ? Why didn't someone walk up behind her and hit her over the head with something ?… — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) August 31, 2026

Няма данни за терористичен мотив

Разследването продължава, като полицията се опитва да установи какво е предизвикало нападението.

На този етап няма данни атаката да е свързана с тероризъм, заяви Джесика Тиш.

Районът около местопроизшествието беше отцепен, а близките улици временно затворени за движение.

„Таймс Скуеър“ е една от най-известните забележителности на Ню Йорк и се намира в самото сърце на Манхатън. Районът обичайно е препълнен с жители и туристи, което допълнително засилва шока от случилото се.