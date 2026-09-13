Кървава атака на "Таймс Скуеър": Жена с 2 ножа убива наред ВИДЕО
49-годишната нападателка заплашила полицаите, преди да бъде застреляна
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49-годишната нападателка заплашила полицаите, преди да бъде застреляна
Жена наръга четирима в Ковънт Гардън
Разбира се, полицията води разследване
Суданец наръга няколко души, простреляха го при ареста
Трагедията станала в общежитие
„Нелегалната миграция унищожава нашата цивилизация“, протестират и в Саутхамптън
Скандал за засичане ескалира до нападение, извършителят е задържан
Обвиняемият е осъждан
Ножът на престъплението е иззет и е назначена експертиза
Днес, 7 юни 2016 г., около 9,20 часа пред сградата на ОД на МВР -Силистра, по време на среща между началника на сектор БОП в ОД на МВР в Силистра И...
Собственик на заложна къща нанесе порезна рана с нож на свой клиент, който отказал да си откупи заложения мобилен телефон. Нападателят първоначално е...