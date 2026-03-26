Кървава агресия на пътя в Бургас! Шофьор нарязан с нож

Агресия на пътя в Бургас завърши с ранен шофьор след остър конфликт между двама водачи. Инцидентът е станал вчера около 08:30 часа на бул. „Захари Стоянов“. Спорът е започнал след засичане между лек автомобил и товарен камион и бързо е прераснал в насилие. Полицията вече е задържала извършителя.

По информация на полицията първоначално между двамата шофьори възникнал словесен конфликт, който след това прераснал във физическа саморазправа. Причината е засичане на товарния автомобил от страна на лекия.

В разгара на скандала 54-годишен мъж от Айтос, управлявал лекия автомобил, извадил макетен нож и нанесъл порезни рани по носа, лявата буза, както и в тилната област на 46-годишния шофьор от Бургас.

Пострадалият е откаран в УМБАЛ - Бургас. След оказана медицинска помощ е освободен за домашно лечение.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

