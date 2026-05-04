Кръв преди минути: 16-годишен наръга с нож свой връстник

Тежък криминален инцидент между непълнолетни разтърси Велико Търново тази вечер. 16-годишно момче е проболо с нож свой връстник след възникнал конфликт между двамата, съобщи БНТ.

Хронология на сблъсъка

По първоначални данни напрежението между тийнейджърите е ескалирало по-рано, като двамата са си уговорили среща в района на пазара в квартал „Бузлуджа“, за да „уредят сметките си“. По време на срещата обаче ситуацията излиза извън контрол – едното момче изважда хладно оръжие и нанася прободна рана на другото.

Състояние на пострадалия и действия на полицията

Пострадалият младеж е транспортиран незабавно с линейка до областната болница във Велико Търново, където му се оказва спешна медицинска помощ. Към момента не се съобщават подробности за неговото състояние.

Извършителят е установен и задържан от органите на реда броени минути след инцидента. Районът на пазара в кв. „Бузлуджа“ остава отцепен от полицията, като се извършват огледи и се разпитват свидетели на случилото се.

Разследване

По случая е образувано досъдебно производство. Криминалистите работят по изясняване на точните причини за враждата между двете момчета, както и дали ножът е бил предварително подготвен за срещата.

