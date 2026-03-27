Добра новина след атаките с нож в София

Двама от пострадалите при снощните нападения от жена с нож в София вече са изписани от Военномедицинска академия, след като раните им са обработени. Това съобщиха от лечебното заведение, като уточниха, че състоянието им позволява да напуснат болницата. Новината идва часове след задържането на извършителката.

По-рано от спешния институт „Пирогов“ информираха, че един от ранените - 63-годишен германски гражданин, е бил опериран. Нощта за него е преминала спокойно и той остава под наблюдение във Втора хирургична клиника.

Друг пострадал - 65-годишен негов сънародник, също е преминал през хирургична обработка на раните, но вече е изписан и не се налага болнично лечение.

Инцидентите се разиграха на две различни места в столицата. Първият сигнал е подаден в 19:29 часа за ранени хора на метростанция „Стадион Васил Левски“, а около 15 минути по-късно е получено ново обаждане за намушкани момичета на спирка на автобус 94 на бул. „Черни връх“ в посока хотел „Хемус“.

Малко преди полунощ полицията разпространи снимка на заподозряната и потърси съдействие от гражданите. 39-годишната жена беше задържана в ранните часове на днешния ден.

