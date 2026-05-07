Дръзкият обир! 8 месеца няма следа от краските диаманти

Дръзкият обир на най-известния музей в света, извършен на 19 октомври 2025 г., продължава да вълнува обществеността и да обърква разследващите. Осем месеца след престъплението, френските власти все още не разполагат с конкретни следи към откраднатото съкровище на стойност 88 милиона евро.

Детайли на удара

Докато над 100 следователи работят по случая, литературният свят вече започва да анализира събитията. В нова книга, посветена на обира, авторката описва деянието като „типично френско – тромаво, грубо, но дръзко“. Тази оценка се подсилва от факта, че по време на хаотичното си бягство, четиримата престъпници изпускат едно от най-ценните произведения – короната на императрица Евгения, инкрустирана с внушителните 1354 диаманта.

Въпреки тази грешка, извършителите успяват да изчезнат с девет други безценни бижута от Галерията на Аполон, оставяйки охраната и полицията в шах.

Международна следа или поръчково престъпление?

Парижкият прокурор Лор Бекюо официално допусна хипотезата, че поръчителите на грандиозната кражба може да са чужденци. Това обяснява липсата на опити за продажба на камъните на черния пазар във Франция – факт, който обикновено помага на полицията да стигне до извършителите.

Вълна от разкрития в книжарниците

Интересът към случая е толкова голям, че според френската медия Бе Еф Ем (BFM), в края на май се очаква премиерата на още едно мащабно разследване. Негови автори са журналистите Жан-Мишел Декюжи, Жереми Фам-Ле и Никола Торен, които обещават да хвърлят нова светлина върху пропуските в сигурността на музея.

За момента „бижутата на френската корона“ остават в неизвестност, а случаят се превръща в една от най-големите криминални енигми на нашето време.

