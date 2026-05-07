Екшън! Наши военни обезвредиха гранати в частен имот

Спокойното благоевградско село Петрелик се превърна в полигон за специализираните екипи на Сухопътните войски, след като собственици на къща откриха зловеща находка по време на ремонт. Вместо на стари вещи, майсторите попаднали на два невзривени бойни припаса, които вдигнаха на крак Министерството на отбраната.

Арсенал в задния двор

Експертите от Трето бригадно командване идентифицираха опасните находки като една британска ръчна отбранителна граната и една от типа „бухалка“. Боеприпасите, чиято възраст тепърва ще се уточнява, са били реална заплаха за живота на жителите в община Хаджидимово.

Операция под командването на адмирал Ефтимов

Акцията по обезвреждането бе проведена по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и под ръководството на старши лейтенант Тодор Белчев. Военнослужещите действаха с хирургическа точност, изнасяйки гранатите в покрайнините на селото, където те бяха унищожени чрез контролиран взрив при строги мерки за безопасност.

България – под „скрит“ обстрел от миналото

Това е поредният случай на опасни открития у нас. Само преди броени дни специализирани екипи трябваше да унищожават невзривени боеприпаси в областите Сливен и Кърджали. Експертите предупреждават – при намиране на подобни предмети, незабавно се обадете на тел. 112 и в никакъв случай не ги докосвайте!

