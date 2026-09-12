Екшън! Наши военни обезвредиха гранати в частен имот
Опасният отбранителен боеприпас е открит по време на ремонт
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Опасният отбранителен боеприпас е открит по време на ремонт
70-годишен мъж е загинал при пожар в частен имот в село Калина
Бургас. Скандал избухна на къмпинг "Корал" край Царево, след като частник реши да вдигне ограда около имота си. Къмпингари, разпънали незаконно палатк...