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Гонят палатките от "Корал"

Гонят палатките от "Корал"

Бургас. Скандал избухна на къмпинг "Корал" край Царево, след като частник реши да вдигне ограда около имота си. Къмпингари, разпънали незаконно палатк...

23 юли | 21:36
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