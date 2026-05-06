Германия взе невиждано решение!

Германия е единствената европейска страна, в която има големи участъци от магистрали без ограничение на скоростта. Бързото шофиране обаче означава и по-високо потребление и разходи за гориво, а това се отразява негативно върху финансите на водачите при поскъпналите цени. Ето защо на дневен ред отново е темата за ограничения на скоростта, които могат да облекчат ситуацията с високите цени на бензина и дизела.

Оказва се, че повечето водачи не са против временното въвеждане на такава мярка. Проучвания показват, че 55% от германците биха подкрепили налагането на ограничение на скоростта по магистралите от порядъка на 130 км/ч, каквато е практиката в повечето европейски държави. Всеки втори анкетиран дори е готов да се съобразява със 120 км/ч максимална скорост по магистралите и 80 км/ч по междуградските пътища. Най-много привърженици на такива мерки има сред жените и жителите над 60-годишна възраст.

Междувременно германското правителство одобри временно намаление на данъка върху горивата за 2 месеца, което доведе до поевтиняване на бензиностанциите с около 20 цента на литър.

