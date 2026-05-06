Времето полудя! Идат гръмотевици и бури

Утрешният ден ще донесе динамичен обрат в метеорологичната обстановка, според прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Въпреки че времето ще стане по-променливо, пролетната топлина няма да ни напусне и температурите в голяма част от страната ще останат необичайно високи за сезона. Въпреки това спокойното слънчево време ще бъде прекъснато от мощни купесто-дъждовни облаци, гръмотевици и локални бури.

В по-голямата част от страната термометрите ще продължат да показват между 22° и 27°, а в София стойностите ще са около 21°-22°. На фона на тази топлина обаче, преминаващият атмосферен фронт ще дестабилизира въздушните маси. Очаква се в следобедните часове на много места да се развие мощна облачност, която ще донесе краткотрайни, но интензивни валежи, придружени от силни гръмотевични разряди.

Синоптиците предупреждават, че на места процесите ще бъдат бурни, като не са изключени и локални градушки. Вятърът временно ще се усили, като при гръмотевична буря са възможни резки пориви. Докато във вътрешността на страната ще бъде горещо и бурно, Черноморието ще остане по-стабилно, но значително по-хладно с температури между 12° и 16°

Обратът, за който предупреждават синоптиците, е свързан с преминаването на атмосферен фронт, който може да донесе облачност и превалявания в определени региони. Това обаче няма да прекъсне общата тенденция на затопляне, а по-скоро ще придаде на деня типичния за май динамичен характер.

Независимо от облаците, високите температури са ясен сигнал, че лятото наближава, като единствено морският бриз ще напомня, че пролетта все още не е отстъпила напълно.

