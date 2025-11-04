Гениалният математик Сидик Афган, който прави световни прогнози на основата на сложни математически формули, направи сензационно изявление за възможен глобален катаклизъм през 2026 г.

Прогнозите му се сбъдват на 80 процента досега и се основават на методология, която съчетава анализ на числени последователности и астрономически цикли.

Изявлението му предизвика двусмислена реакция в световната научна общност.

Скептиците посочват неуспешни негови апокалиптични предсказания. Поддръжниците на теорията му обаче твърдят, че сложните модели и изчисления, използвани от математика, заслужават особено внимание. Те припомнят, че по този начин Сидик Афган е предвидил с точност няколко мащабни световни събития – пандемията и войната в Украйна.

Сидик Афган посочва вероятните причини за световното бедствие - ескалация на геополитическото напрежение и натрупването на критични екологични проблеми.

Афган призова световната общност да се консолидира, подчертавайки, че само съвместните усилия могат да помогнат за смекчаване на последиците, които предстоят.

