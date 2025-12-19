Голяма трагедия в Тайпе, димни бомби и намушкани хора

Трагичен инцидент разтърси Тайпе днес, след като мъж нападна минувачи в станция на метрото близо до главната жп гара. По данни на местните медии трима души са загинали, а шестима са ранени, като някои от пострадалите са в критично състояние.

Заподозреният е около 20-годишен мъж, който е издирван от полицията. Той първо е задействал димна бомба в района на гарата, предизвиквайки паника, след което е нападнал произволно хора в близкия търговски участък на станция „Цзунхан Мас Рапид Транзит“ (Zhongshan MRT).

Според информацията мъжът е обграден от полицията на покрива на сграда и е паднал, което е довело до смъртта му.

Премиерът Чо Чжунг-тай обяви незабавни засилени мерки за сигурност на всички железопътни и автомобилни гари, метростанции и летища. Той е разпоредил властите да работят денонощно, за да установят мотива на нападателя.

Президентът Уилям Лай потвърди, че правителството ще разследва случая бързо и ще предприеме всички необходими мерки за гарантиране на обществената безопасност, съобщи БЛИЦ

