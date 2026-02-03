Никога не се е случвал такъв кошмар в Куба

Кубинци, навлечени с всичките си дрехи от гардероба, прозорци, обвити с одеяла и чаршафи.

Това е гледката в тропическия остров днес, когато температурите паднаха до 0 градуса.

Случва се за първи път в историята на държавата, съобщи Националният институт по метеороло.

Предишният студен рекорд е бил 0,6 градуса и е регистриран преди 30 години.

Сухи арктически маси докараха този мраз на острова, където обикновено температурата по това време на годината са над 20 градуса.

Студът се усеща „до мозъка на костите“ заради високата влажност.

Кубинците бяха шокирани, виждайки за първи път през живота си слана по листата на няколко култури.

За жителите на тропическия остров, където домовете нямат централно отопление, такива температури са абсолютно изпитание.

Тъй като малцина притежават зимни палта, хората масово обличаха всички налични дрехи една върху друга.

В по-бедните квартали и домове с пролуки в стените или прозорците се използва картон, пластмасови покривала или стари чаршафи, за да се спре навлизането на ледения вятър.

Президентът на страната призова хората да не излизат навън.

