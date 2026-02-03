Стряскаща атака и капан срещу Бил Гейтс!

Полово предавана болест пипва Бил Гейтс от секс с рускиня, след което тайно получава антибиотици, за да прикрие заразата от съпругата си Мелинда Гейтс.

Това става ясно от разсекретени документи по делото за сексхищника Джефри Епстийн.

В имейл до себе си от 2013 г. осъденият за сводничество финансист описва ситуацията.

След като новината гръмва в публичното пространство, Гейтс заявява, че "тези твърдения са абсолютно абсурдни и напълно неверни".

