Свят

Стряскаща атака и капан срещу Бил Гейтс!

Как милиардерът отговори на обвиненията

03 фев 26 | 17:52
1449
Стандарт Новини

Полово предавана болест пипва Бил Гейтс от секс с рускиня, след което тайно получава антибиотици, за да прикрие заразата от съпругата си Мелинда Гейтс.

Това става ясно от разсекретени документи по делото за сексхищника Джефри Епстийн.

В имейл до себе си от 2013 г. осъденият за сводничество финансист описва ситуацията.

След като новината гръмва в публичното пространство, Гейтс заявява, че "тези твърдения са абсолютно абсурдни и напълно неверни".

