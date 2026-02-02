Излезе шокираща новина за Украйна и войната!

Украйна не се надява, че настоящите преговори с руснаците ще донесат мир и продължава да изгражда многослойни отбранителни линии, подготвяйки се за още няколко години война, пише Le Monde.

В обширна публикация авторите описват как украинските инженерни части изграждат обширна линия от укрепления и препятствия в района на Днепропетровск, простираща се на стотици километри по фронтовата линия, но на 35 километра от предните руски позиции.

„Новата отбранителна линия оставя своя отпечатък върху безкрайната заснежена местност. Няколко реда бодлива тел, противопехотни капани и противотанкови ровове са широки 120 метра. Няколко десетки метра по-нататък, скрита под жив плет от дървета, се намира втора линия от окопи и подземни укрепления, където украинските войници се готвят да сдържат руските нашественици с огън“, пише Le Monde.

Изданието отбелязва, че огромният мащаб на проекта отразява убеждението на украинския Генерален щаб, че Москва няма намерение да спре агресията си скоро.

„Изправени сме пред още пет или десет години война, докато руснаците не намерят друг кокал, който да дъвчат. Путин няма да бъде спрян от някакво така наречено мирно споразумение или прекратяване на огъня, а от груба сила. Разпадането на Русия или крахът на режима“, казва пред изданието представител на Държавната специална транспортна служба, която участва в строителните работи.

Авторите на публикацията отбелязват, че руското настъпление, макар и да протича с най-бавните темпове в историята и да струва на агресора огромни загуби, украинските отбранителни сили все още не са в състояние да го спрат.

Украинската армия е изправена пред недостиг на пехота, която да запълни пролуките по фронта, и не разполага с далекобойни системи за противовъздушна отбрана, за да спре руските щурмови самолети, които унищожават укрепените позиции на защитниците с бомби.

„Нашият отговор е да изградим позиции, които са все по-дълбоко вкопани и все по-добре маскирани“, казва 23-годишният старши лейтенант Владимир, главен инженер на предния команден пункт.

Така наречените препятствия с ниска видимост – като „рогозки“, изплетени от метална тел и частично покрити със сняг, поставени пред бодливата тел – се оказват полезен защитен инструмент.

„След като стъпиш вътре, е невъзможно да излезеш“, обяснява Владимир.

Инженерните препятствия са подсилени с противопехотни и противотанкови мини, което в крайна сметка превръща полосата с препятствия в смъртоносен капан за руските сили.

Зад тази широка ивица препятствия се крие вторият елемент от отбранителната система – маскирани и укрепени пехотни позиции. Ключова промяна в сравнение с началния период на войната е, че всички окопи вече трябва да бъдат покрити с дебел слой почва, за да се предпазят от дронове и бомби.

Тези окопи са свързани с подземни жилищни помещения, подсилени със стоманобетонни стени.

„Отбранителната позиция трябва да бъде разположена и по протежение на снабдителен маршрут, защитен от растителност“, добавя офицерът.

Според Le Monde тези строителни проекти са усложнени от редица проблеми. Освен руските дронове, които постоянно се опитват да атакуват строителни работници на 20 километра от фронта, украинските инженерни части изпитват сериозен недостиг на ресурси.

„Разполагаме само с една десета от човешките и материалните ресурси, необходими за правилното изграждане на позиции“, признава военен офицер, интервюиран от журналистите.

Освен това, както отбелязва изданието, инженерните корпуси понякога се оказват на фронтовата линия, запълвайки празнини и стабилизирайки фронта. Именно това се е случило например в някои райони близо до Хуляйполе и Степногорск в Запорожка област.

