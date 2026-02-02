Кмет на село без вода и канализация лети с хеликоптер за 800 000 долара

Кметът на румънското село Бребу Ноу, в което живеят под 200 души и няма нито питейна вода, нито канализация, ходи на работа с хеликоптер на стойност около 800 000 долара. Това съобщава румънската телевизия „Диджи 24“.

Става дума за Габриел Бордя – кмет на населеното място в окръг Караш-Северин, което има общо 166 жители и не е свързано с водоснабдителната и канализационната мрежа.

Въпреки това Бордя използва за служебни цели хеликоптер Robinson R44 Raven II, закупен от Австрия на името на фирма, собственост на него и баща му, посочва „Диджи 24“.

Случаят е разкрит от журналисти на сайта „Контекст“, които са разговаряли с кмета. Той потвърждава, че летателният апарат е негова собственост и обяснява, че е запален по пилотирането и притежава валидно свидетелство за частен пилот.

„Харесва ми да летя и пътувам с хеликоптера за удоволствие“, заявява Бордя, цитиран от „Контекст“.

Проблемът обаче не е в управлението на хеликоптера, а в местата, на които той каца. Според „Диджи 24“ и сайта „Хотнюз“, площадките за кацане, включително дворът на къщата на кмета, не са официално разрешени и не фигурират в регистрите на авиационните власти.

