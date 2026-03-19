Иранско нападение над газово съоръжение вбеси Доналд Тръмп

Иранска ракета е поразила газопреработвателно съоръжение в индустриалната зона Рас Лафан в Катар, като ударът е предизвикал пожари и значителни щети. Катар съобщи, че е прехванал четири от общо пет изстреляни балистични ракети, но една е достигнала целта си.

Почти едновременно катарското министерство на отбраната потвърди за два активни пожара в района. Ескалацията идва на фона на нарастващо напрежение около стратегическата енергийна инфраструктура в Персийския залив.

Иранската държавна телевизия твърди, че съоръжението е било ударено повторно и гори, като информацията бе разпространена в Телеграм. Катарските власти подчертават, че няма данни за жертви, но щетите са значителни и засягат ключова индустриална зона.

Междувременно напрежението рязко се покачи, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи директна заплаха към Иран. В публикация в Трут соушъл той заяви, че САЩ са готови да „взривят изцяло“ газовото находище „Южен Парс“, ако атаките срещу катарската енергийна инфраструктура продължат.

По думите му това находище има стратегическо значение и осигурява около 70 процента от газовото потребление на Иран. Тръмп подчерта, че Израел вече е нанесъл ограничен удар по него, но предупреди, че следваща ескалация може да доведе до пълното му унищожение.

„Ако катарският природен газ бъде отново атакуван, няма да се поколебая да го направя“, заяви американският президент, като определи Катар като „невинна страна“, попаднала под удар.

Френският президент Еманюел Макрон също се намеси в ситуацията, като разкри, че е провел разговори със Доналд Тръмп и емирa на Катар Тамам бин Хамад Ал Тани. Той е призовал за незабавно налагане на мораториум върху атаките срещу гражданска, особено енергийна инфраструктура.

