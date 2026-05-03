Фалшиво обучено куче прати българин в съда в Гърция

Българин получи присъда в Солун след опит да продаде куче като „обучено полицейско животно“ срещу 200 евро - сделка, която се превърна в полицейска операция, предаде БНР.

Купувачът предварително сигнализирал властите и така мъжът бил задържан на място при уговорената продажба. Съдът наложи наказание от 18 месеца лишаване от свобода, което може да бъде заменено с глоба от 10 евро на ден, както и допълнителна санкция от 13 500 евро. Случаят хвърля светлина върху разрастващия се незаконен пазар на домашни любимци.

По време на процеса стана ясно, че кучето е било без документи, без чип и без регистрация, а обвиняемият не е успял да докаже, че е негов собственик. Именно липсата на тези елементи превръща сделката в нарушение, тъй като в Гърция търговията с животни е строго регулирана.

Юристи обясняват, че подобни сделки могат да се извършват само при ясно изпълнение на изискванията - регистрация на животното, чипиране, официално прехвърляне на собствеността и право за продажба. В противен случай се счита за незаконна търговия, независимо от сумата или намеренията на продавача.

Случаят е част от по-широките усилия на властите да ограничат нелегалния пазар на животни, който включва нерегламентирано развъждане, продажби без контрол и липса на ветеринарен надзор. Адвокати коментират, че подобни нарушения често се подценяват, но носят сериозни последици. „Непознаването на закона не освобождава от отговорност“, подчертават те.

