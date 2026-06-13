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Фалшифицираха новите 10 евро

Фалшифицираха новите 10 евро

Голямо количество фалшиви банкноти от новите 10 евро откри италианската полиция близо до Неапол. Те са изработени много прецизно въпреки въведените до...

09 декември | 19:25
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