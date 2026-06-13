Фалшиво обучено куче прати българин в съда в Гърция
Сделка за 200 евро завърши с 18 месеца присъда и солидна глоба
Следете всички новини, анализи и коментари за Фалшификация. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Сделка за 200 евро завърши с 18 месеца присъда и солидна глоба
Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу нея
При този тип неистински банкноти няма имитация на други защитни елементи
Твърдението идва в момент, когато принц Мохамед изпълнява функциите на фактически лидер на Саудитска Арабия
Все повече я фалшифицират
Поредният грандиозен скандал, свързан с лидер на ПП тресе държавата вече втори ден
Те са на политическите им опоненти
Подадени са много малко жалби, повечето са без доказателства
Голямо количество фалшиви банкноти от новите 10 евро откри италианската полиция близо до Неапол. Те са изработени много прецизно въпреки въведените до...
Подправянето на изборни протоколи да се наказва с до 8 години затвор. Такава промяна в НК внесоха вчера депутатите от БСП. Повод са многобройните нару...
„Съвсем умишлено е създадена схема за фалшификация на изборите. Вероятно ще искаме касиране на изборите в редица населени места в България, заради нер...
Не само фалшиви двулевки са пуснати в оборот от мошеници, но и неистински банкноти с номинал 10 лева. За това алармираха от ОД МВР – Благоевград. Сигн...