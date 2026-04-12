Новата звезда на Гърция! Един остров измества Санторини и Миконос

Сравнително непознат гръцки остров изненадващо се превръща в най-търсената дестинация за това лято, след като европейските туристи масово започват да се отказват от класическите маршрути към Санторини и Миконос. Карпатос излиза на преден план като алтернатива за хора, които търсят тишина, чиста природа и усещане за истинска почивка.

Интересът към острова нараства рязко, а местният туристически сектор вече отчита сериозен наплив. Тенденцията ясно показва промяна в предпочитанията - по-малко лукс, повече спокойствие, предаде БНР.

Карпатос, вторият по големина остров в архипелага Додеканези, предлага нещо, което все по-трудно се намира в популярните курорти - просторни плажове без струпване на хора и усещане за свобода. Липсата на свръхтуризъм създава среда, в която посетителите могат да се насладят на природата без напрежение и шум. Именно това привлича новата вълна туристи от Европа.

Островът запазва своя характер, като избягва масовото строителство и големите хотелски комплекси. Вместо това се предлага настаняване в малки къщи и стаи в традиционни села, където архитектурата и начинът на живот остават непроменени. Това създава усещане за автентичност, което липсва в пренаселените туристически центрове.

Липсата на шумни заведения и нощен живот не се възприема като недостатък, а като предимство. Туристите търсят именно това - място, където могат да си починат истински и да се откъснат от динамиката на ежедневието.

В същото време Карпатос предлага разнообразие от активности - разходки сред природата, водни спортове и възможности за придвижване с велосипеди. Това превръща острова в привлекателна дестинация не само за почивка, но и за активен туризъм.

Така един доскоро подценяван остров се превръща в символ на новата туристическа вълна - по-тиха, по-естествена и далеч от пренаселените курорти.

