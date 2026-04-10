Великден в Гърция - древни ритуали и жива вяра през вековете

Великден в Гърция е много повече от религиозен празник. Той е жива връзка между миналото и настоящето, между вярата и традицията. Това подчертава д-р Екатерини Полимеру-Камиляки от Центъра за изследване на гръцкия фолклор към Академията на Атина в интервю за АНА-МПА.

По думите й празникът се отбелязва във всяко кътче на страната със специфични ритуали, които носят духа на местната общност. Великденските обичаи оформят пъстра картина, в която се преплитат история, символика и колективна памет. Именно това ги прави толкова устойчиви във времето.

„Великден е един от най-важните празници на православието и гърците във всяко място го почитат по традиционен и своеобразен начин“, казва изследователката.

Според нея празникът съчетава християнската идея за Възкресението с по-древни пластове, свързани с пролетта, обновлението и надеждата за плодородие. Така Великден се превръща в символ не само на духовното прераждане, но и на вечния цикъл на живота.

„Празникът е празник на празниците, който отразява едновременно духовното прераждане на човека и цикличното възраждане на живота в природата“, обяснява тя.

Най-наситен с символика остава периодът на Страстната седмица. Тогава вярата се изразява чрез пост, молитва и дълбока подготовка за Възкресението. На Велики четвъртък традиционно се боядисват червени яйца - знак за живот, жертва и защита, а вечерта Плащаницата се украсява с свежи пролетни цветя.

Велики петък е ден на скръб и поклонение, когато шествията с Плащаницата преминават през улиците, съпроводени от местни обичаи като палене на огньове и символичното изгаряне на Юда. Тези ритуали съчетават религиозното преживяване с силни общностни елементи.

Кулминацията настъпва в нощта на Възкресението. С Благодатния огън, камбанния звън и традиционното чукане на яйца се отбелязва победата на живота над смъртта. Огънят се носи в домовете и се пази като знак за благословия и закрила.

След празничната нощ традицията продължава с събирания на открито, народни танци и общи трапези. Особено място заема и празникът на свети Георги, който символизира новото начало, земеделския цикъл и връзката с природата.

Според д-р Полимеру-Камиляки тези обичаи не са просто наследство, а активна част от съвременния живот. Те поддържат културната идентичност и създават връзка между поколенията, превръщайки Великден в истински жив празник, който продължава да се развива, без да губи корените си.

