Вярата срещу мрака! Мощно послание на Здравка Евтимова преди Възкресение
Обичта е противоотрова на завистта, а предателството започва от самите нас
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Обичта е противоотрова на завистта, а предателството започва от самите нас
Глава на църквата призова за смирение, вяра и отказ от осъждането
От червените яйца до Благодатния огън празникът съчетава християнство и древни традиции
Хладно на Разпети петък, лек дъжд на места и повишение на температурите след празника
Строг пост, поклонение пред плащеницата и дълбока символика бележат най-тъжния ден в християнството
Припомни, че тези, които имат власт, ще отговарят пред Бога за действията си - война или мир
Кръстът не е краят, кръстът е сила, каза Негово Светейшество
На Велики петък християните съпреживяват страданията на Исус Христос
Когато човек отстъпва, се оказва, че и другият срещу него е готов да направи същото
Христос е поведен към Голгота и разпънат
НИМХ предупреждава за значителни валежи от дъжд
Жените не пипат игла, мъжете не се бръснат, чаршафите не се сменят
Какво разкри Боби Лазаров
На Разпети петък не се яде нищо
Злото се гони с тамян рано сутрин, копривата не бива да се докосва
Починалият е 61-годишният Емил, по-известен с прякора Маото
Страната е номер 1 по смъртност в света
Тази година няма да се минава под масата
Поставянето на предпазни маски в храма и извън него е задължително, напомнят от БПЦ
За първи път в неделя пък духовниците няма да раздават осветени върбички на Цветница