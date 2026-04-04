Лъв 14-ти-първият папа, който носи кръста по целия Кръстен път

Папа Лъв Четиринадесети носеше кръста по целия Кръстен път на Римския Колизеум на католическия Разпети петък, като стана първият предстоятел на римокателическата църква от десетилетия насам, който минава по всички 14 спирки, предаде Асошиейтед прес.

"Мисля, че това е важен знак, тъй като папата е духовен лидер на света. От него идва и онзи глас, който всеки иска да чуе и който казва, че Христос все още страда“, каза Лъв пред репортери тази седмица пред резиденцията си в Кастел Гандолфо.

Вътре в Колизеума Лъв вдигна кръста и започна обреда, придружен от двама факлоносци, които го съпътстваха по време на цялото едночасово шествие от вътрешността на Колизеума през събралите се миряни и нагоре по стръмни стълби към Палатинския хълм, където той даде последната благословия, отбелязва АП, цитирана от БТА.

На първата спирка, отбелязваща момента, в който Исус е осъден на смърт, медитацията, подготвена специално за първия Разпети петък на папа Лъв Четиринадесети, отправи посланието, че тези, които имат власт, ще трябва да отговарят пред Бог за това как я упражняват.

„Силата да съдиш; силата да започнеш или да прекратиш война; силата да въдвориш насилие или мир; силата да подхранваш желанието за отмъщение или за помирение“, се казва в медитацията.

Около 30 000 вярващи се събраха, за да следват кръстните спирки.

Йоан Павел Втори носеше кръста по време на целия Кръстен път от първия си Разпети петък като папа през 1979 г. до операцията на тазобедрената става през 1995 г., когато го носеше само по част от пътя, припомня АП.

През първите две години от папството си Бенедикт Шестнадесети носеше кръста за първата спирка в Колизеума. Предшественикът на Лъв Четиринадесети - Франциск, никога не е носил кръста, но участваше в процесията, докато здравето му не се влоши, обръща внимание АП.

