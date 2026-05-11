Днес почитаме братята, дали очи на славяните

На 11 май Българската православна църква почита паметта на Светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий.

Според православния календар на Българската Патриаршия, на тази дата се отдава почит на делото на светите братя.

Този ден е установен като техен църковен празник от 1863 г. и е посветен на делото на славянобългарските учители.

За разлика от 24 май, който е светският празник на просветата и културата, 11 май е традиционният църковен празник, установен по време на Възраждането.

Св. св. Кирил и Методий дадоха на славянските народи азбука и така им отвориха духовните очи за знание и просвета. Те бяха не само творци на славянската писменост и основоположници на славянската култура, но и проповедници на христовата вяра сред славянските народи.

Тяхното дело беше и е дело Божие - Бог го устрои и ни изпрати двамата равноапостоли в най-решителния и съдбовен за нашия народ момент. То е дело Божие и защото то е имало за цел да доведе до Бога, до истинското Богопознание.

Св. Братя са преди всичко апостоли на христовото учение и проповедници на вярата в Бога.

Имен ден днес имат Кирил, Кирилка, Методи, Методий.

В България се отбелязва:



Професионалният празник на библиотекарите. Обявен с Решение 344 на Министерски съвет от 11 май 2006 г.



Празникът на град Брацигово (и на 12).

Отбелязва се от 1901 г. по инициатива на местната управа. Годишнина от сраженията (1876) между въстаниците в Брацигово и османските войски по време на Априлското въстание.



Празникът на град Ловеч. Отбелязва се с решение 184 на Общински съвет от 26 април 1993 г. и решение 265 от 9 май 1994 г. в деня на църковния празник на св. равноапостолни Кирил и Методий, покровители на града.



Денят на град Шумен. Отбелязва се с Решение 110 от 7 април 2000 г. на Общинския съвет в деня на църковния празник на св. равноапостолни Кирил и Методий. Годишнина от първото градско честване (1813) в Шумен в навечерието на 11 май на църковния празник на светите равноапостоли.



Патронният празник на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Отбелязва се в деня на църковния празник на св. равноапостолни Кирил и Методий.



Празникът на Радикалдемократическата партия в България. Отбелязва се с решение от Националната конференция на партията на 10 март 1990 г. в деня на църковния празник на св. равноапостолни Кирил и Методий.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com