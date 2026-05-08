Голям празник на 8 май. Почитаме любимия ученик на Христос

Православната църква почита на 8 май паметта на свети Йоан Богослов - един от дванадесетте апостоли на Исус Христос и най-любимият му ученик. Празникът е сред най-тачените дни в народния календар и съчетава християнски традиции, молитви за здраве и семейно благополучие, както и множество стари поверия. Според народните вярвания денят носи особена сила на милосърдието и прошката, но крие и важни забрани, които хората са спазвали строго.

Любимият ученик на Христос

Свети Йоан Богослов остава една от най-важните фигури в християнството. Той е сред най-близките ученици на Исус и присъства при едни от най-съдбовните събития от земния живот на Спасителя - възкресяването на дъщерята на Яир, Преображението Господне на планината Тавор и Разпятието.

Именно на кръста Христос поверява Божията майка на Йоан с думите: „Ето твоята майка“, а на нея казва: „Ето твоя син“. Оттогава апостолът се грижи за Дева Мария до края на живота й.

Според църковните предания Йоан Богослов преживява тежки гонения по времето на император Нерон. Опитвали се да го отровят и дори да го сварят във врящо масло, но той останал невредим. Смята се, че доживял повече от 100 години.

Ден за молитви и семейна закрила

На този празник вярващите се обръщат към свети Йоан с молитви за здраве, мир и разбирателство у дома. Смята се, че апостолът помага при семейни конфликти, житейски трудности и тежки болести.

Рибарите също почитат светеца и се молят за богат улов и спокойни води.

По традиция на 8 май хората посещават църква, палят свещи и отправят молитви за близките си. В някои райони се раздава храна за душите на починалите роднини - стар обичай, свързан с паметта и почитта към мъртвите.

Стар обичай повелява да се помага на бедните

В народните вярвания денят на Йоан Богослов е свързан с добротворството. Смятало се е, че човек трябва да отвори дома и сърцето си за нуждаещите се.

Затова на празника хората често давали храна на бедни, съседи и самотни хора. Според старите поверия така в дома влизали Божията благословия и милост.

Народът вярвал, че доброто, направено на този ден, се връща многократно през годината.

Какво не бива да се прави на 8 май

Според традицията на този ден са забранени кавгите, клеветите и лъжите. Не бива да се отказва помощ на човек в нужда, а мързелът се смята за особено лош знак.

Съществува и една стара поличба, която се предава от поколение на поколение - на Йоан Богослов не трябва да се дават назаем хляб и сол от дома. Народните вярвания предупреждават, че това може да „изнесе“ берекета и да донесе бедност и лишения на семейството.

Затова хората внимавали какво излиза от дома им в този ден, вярвайки, че така пазят благополучието си през цялата година.

