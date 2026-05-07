Иде тапа! Започва голям ремонт на "Хемус"

Шофьори, въоръжете се с търпение! От 11 май АМ „Хемус“ на територията на област Шумен се превръща в строителна площадка. Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви старта на мащабен превантивен ремонт на 13-километров участък, който ще промени правилата за движение в района до края на юли.

Движението: Двупосочно в едно платно

Ремонтните дейности ще обхванат платното в посока София – от пътен възел „Каспичан“ до кръстовището с първокласния път I-2 Шумен – Варна. По време на строителството всички автомобили и камиони ще бъдат пренасочени в платното за Варна, където движението ще се осъществява двупосочно. Очаква се това да доведе до сериозни задръствания, особено в почивните дни.

Какво ще се прави?

Проектът е амбициозен и включва пълно преобразяване на отсечката. Пътните строители от „Пътперфект – Т“ ЕАД ще положат изцяло нова асфалтова настилка, ще подобрят отводняването и ще монтират нови пътни знаци и ограничителни системи (мантинели). Финалният щрих ще бъде полагането на нова маркировка.

Срокът и бъдещите планове

Ако всичко върви по план, ремонтът трябва да приключи до 31 юли т.г. От АПИ обаче предупредиха, че това е само началото. Планира се подобно обновяване и на платното в посока Варна, но стартът му ще бъде съобразен с натовареността на трафика през летния сезон, за да се избегне пълен хаос по пътя към морето.

