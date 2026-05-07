Драма в столицата. 79-годишен помете хора с колата си

79-годишен шофьор е блъснал двама души пред голям магазин в София, съобщиха от Столичната дирекция на полицията.

Инцидентът е станал на бул. "Захари Стоянов" в жк "Люлин 3".

По първоначална информация сигналът е подаден около 19 часа. На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

От СДВР уточниха, че възрастният водач е помел пешеходец и велосипедист, след като объркал педалите и вместо спирачка натиснал газта.

Единият от ранените е откаран в тежко състояние в болница. Няма данни какво е състоянието на другия пострадал.

