Цял град е в потрес. Самоуби се важен държавен служител

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) съобщи, че е дълбоко разтърсен от информацията за самоубийството на служител от Областното пътно управление във Велико Търново, който е отговарял за изготвянето на важни задания по текущ ремонт и поддръжка на пътищата.

Според организацията случаят е прикрит, а трагедията поставя под въпрос условията, в които работят експертите в Агенция „Пътна инфраструктура“.

От ИПБ твърдят, че самоубийството може да е резултат от системен административен и психологически натиск върху служителя.

Организацията поставя въпроси дали той е бил принуждаван да подписва документи, заобикалящи закона или обслужващи конкретни фирми, както и дали е получавал заплахи, ако откаже участие в подобни практики.

Кой натисна спусъка на административния терор?

Този трагичен акт не е просто личен избор, а отчаян вик за помощ срещу система, която мачка експертите си. Настояваме служебното правителство да спре да се крие зад процедурни хватки и да отговори незабавно:

• Доведен ли е служителят до самоубийство чрез системен административен и психологически натиск?

• Принуждаван ли е да подписва задания, които заобикалят закона или облагодетелстват конкретни фирми?

• Имало ли е заплахи за живота и сигурността му, ако не „съдейства“ на схемите в сектора?

„Мълчанието на министрите днес е признание за вина. Самоубийството заради служебни ангажименти е безпрецедентен скандал, който изисква незабавни оставки и прокурорско разследване на целия механизъм на натиск в Пътната агенция.“

Изискваме пълна прозрачност! Обществото трябва да знае кой превърна държавната служба в смъртна присъда.

Ние няма да допуснем този случай да бъде потулен! ИПБ изказва дълбоки съболезнования на близките на починалия", се казва в позицията на пътната организация.

