Трус в Бъкингам! Тежък удар за Чарлз
Кралят губи най-доверения си човек
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Кралят губи най-доверения си човек
Тя е изпратила писмо до народните представители
Кой е назначен временно на позицията
Твърди се, че случаят е прикрит
Участникът се обади по телефона на Нено Илиев, но той остана безмълвен
В книгата си „Кралският иконом“ Грант Харолд се съмнява, че синовете на краля ще се помирят
В схемата е бил и синът на Фриче
Очевидци разказаха, че повече от десет момчета са гонили и били служителя по етажите на търговския център
Обявата е за хотела си Pestana CR7 в Мадрид
Майката на нападателя му спасила живота
Какво следва
Подобни случаи зачестяват, оплака се районен кмет в столицата
Стоянов бе арестуван, но по-късно - освободен срещу гаранция от 5000 лева
Служителят на НАП е станал жертва на брутална агресия и арогантност, демонстрирана от страна на журналиста
Какво стана, след като му вдигнали колата
Сигналът за престъплението е получен вчера около 12.45 часа от охранителна фирма
Заседанието за мярката беше засекретено
Той изнасял и информация за схеми за заобикаляне на санкциите срещу Русия
Уреждат и работата с изкуствен интелект
В Министерството на спорта няма място за корупция, каза Димитър Илиев