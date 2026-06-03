Смениха ключов държавен служител

Главният секретар на Народното събрание Стефана Караславова е отстранена от поста от днес, потвърдиха за NOVA от пресцентъра на НС.

Тя е изпратила писмо до народните представители и служителите на администрацията снощи, с което ги уведомява, че вече няма да изпълнява функциите си.

Като длъжност главният секретар на парламента управлява бюджета на Народното събрание и подписва всички търгове и обществени поръчки.

Караславова е на този пост от май 2017 г., като е освободена за кратко през 2021 г., но през 2022 отново се връща на поста, когато начело на НС е Вежди Рашидов. Била е главен секретар и в правосъдното министерство.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com