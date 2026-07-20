Слави размаза Демерджиев: Екскурзия в Америка и гробно мълчание за Петрохан

Слави Трифонов предприе безпощадна атака срещу вътрешния министър Иван Демерджиев и го обвини, че е словоохотлив в Америка, но потъва в мълчание, когато трябва да отговаря за Петрохан и Околчица. Лидерът на „Има такъв народ“ постави под съмнение дори официалната версия за срещите на министъра в САЩ и намекна, че Демерджиев твърди неща, които не отговарят на истината. По думите му вече пет месеца обществото чака отговори, а вместо тях получава слухове, догадки и все по-опасни конспирации.

В остър пост във Фейсбук Трифонов се обърна директно към Демерджиев, а копие от посланието му изпрати и до премиера Румен Радев. Той започна атаката си с въпроси около визитата на вътрешния министър в САЩ и самоличността на американския представител, с когото Демерджиев твърди, че се е срещнал.

„Господин Демерджиев, как беше в Америка? Вие, всъщност, защо бяхте там? Ааа, за да се видите със заместник-държавния секретар. А с него ли се видяхте? Или с някой друг заместник, който го замества? Защото Вие твърдите едно, а на снимката е друг човек“, написа Трифонов.

След това лидерът на ИТН нанесе още по-тежък удар, като на практика постави под съмнение достоверността на думите на министъра. „Сега, аз не искам да казвам, че Вие сте лъжец, но май твърдите неща, които не са верни“, заяви той.

Трифонов не спря дотук и определи посещението като възможна „екскурзия на държавни разноски“. С характерната си ирония той отбеляза, че Демерджиев поне е „видял свят“, а светът също го е видял - макар и чрез нечий заместник. „Както и да е, могли сте да отидете на екскурзия на държавни разноски - отишли сте. Дето се вика - видели сте свят. И светът Ви е видял. Вярно, заместник на света, но все някой Ви е видял“, написа лидерът на ИТН.

Най-тежката част от атаката обаче беше свързана с мълчанието на вътрешния министър за случаите „Петрохан“ и „Околчица“. Според Трифонов точно липсата на официални обяснения отваря широко вратата за слухове, подозрения и конспиративни версии. „Между другото, защо сте толкова словоохотлив в Америка и толкова мълчалив в България? Когато става дума за Петрохан и Околчица, разбира се“, попита той. „Докато Вие си мълчите по този въпрос, конспирациите се развиват. Слуховете стават все по-големи, а обществото има нужда от истината“, подчерта Трифонов.

Лидерът на ИТН атакува Демерджиев и заради поведението му като министър, като го попита дали вече не се е поставил на пиедестал над всички останали. Според него вътрешният министър се държи така, сякаш единствено той взема решенията, носи отговорността и движи държавата, а въпросите на обществото само го дразнят. „Дали вече сте си повярвали, а, господин Демерджиев? Дали вече, според Вас, сте на един пиедестал, решенията са само Ваши, отговорността Ви е огромна, Вие движите нещата, а ние всички сме отдолу? И някакъв си там Слави Трифонов всяка седмица Ви задава едни и същи въпроси и само Ви дразни“, написа той.

Трифонов напомни, че вече са изминали пет месеца, а отговори по темите продължават да липсват. Той даде ясно да се разбере, че няма намерение да остави министъра на спокойствие и ще продължи да настоява за истината. „Изглежда, че е точно така. А времето си върви - минаха пет месеца. И ако Вие продължавате да си мълчите, аз ще продължавам да питам“, заяви лидерът на ИТН.

Финалът на публикацията му прозвуча като директно предупреждение към Демерджиев. „Защото, господин Демерджиев, силата е в истината. И тук, и в САЩ!“, завърши Слави Трифонов.