Балабанов с остър вот: Гласувах за нормалност и срещу „секти“

Станислав Балабанов, кандидат за депутат от „Има такъв народ“, упражни правото си на глас и направи остро политическо изявление. След вота той подчерта, че изборът му е насочен към стабилност и ясно управление.

Балабанов отправи критики към определени политически формации и постави въпроси за начина, по който се провежда гласуването. Изказването му бе наситено с предупреждения и призиви към обществото.

„Гласувах за нормалност, предвидимост, консерватизъм“, заяви той.

Балабанов предупреди за опасността от политически радикализации. „Гласувах днес повече ние като общество да не допуснем различни политически формирования да не създават секти и да не се абстрахираме от това, което видяхме в Петрохан. Това, което се случи в България и това ужасно нещо, което видяхме като общество, не сме виждали, особено когато е замесена политическа формация с финансиране“, посочи той.

„Гласувах за нормалност, консерватизъм и практичност в името на българското семейство и нашите деца“, допълни Балабанов.

По думите му служебният кабинет, с участието на коалицията „Петрохан“, прави всичко възможно да опорочи вота чрез машините. „Аз съм радетел на машинното гласуване, но на друг вид машини, а именно сканиращи, които минимализират манипулацията“, заяви още той.

