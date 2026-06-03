Стратегическите совалки на Балканите ще се случат у нас

България и Гърция дават силен и категоричен сигнал за последващо задълбочаване на сътрудничеството и сигурността на Балканите. Министър-председателят Румен Радев ще проведе ключова среща с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който пристига на официално посещение в София по покана на българския правителствен ръководител. Визитата се провежда в изключително динамичен геополитически момент и за пореден път подчертава ролята на двете съседни държави като основни стълбове на стабилност в региона.

Официалната програма в столицата ще започне в емблематичната сграда на Министерския съвет, където двамата лидери ще разговарят първоначално на четири очи. По време на тази лична среща те ще очертаят най-важните приоритети и стратегически насоки на двустранния диалог. Веднага след приключването на разговора в тесен кръг ще се състои и среща в разширен състав, в която ще се включат официалните делегации на България и Гърция, съставени от ресорни министри и експерти.

Във фокуса на правителствените разговори ще бъде възходящото развитие на отношенията между София и Атина, които през последните години закономерно достигнаха до равнище на пълноценно стратегическо партньорство. Премиерите Радев и Мицотакис ще направят детайлен преглед на широк кръг от теми от взаимен интерес, както и на въпроси от актуалния европейски дневен ред. Сред ключовите акценти в разговорите ще бъдат енергийната и транспортната свързаност по оста Юг-Север, сигурността на доставките, миграционният натиск, регионалната сигурност и общите позиции на двете страни в рамките на Европейския съюз.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com