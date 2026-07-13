25 държави се събират в Париж: Ключови разговори за Украйна и Русия

Лидерите на 25 държави се събират днес в Париж за среща на т.нар. „Коалиция на желаещите“ – международна инициатива, създадена от Франция и Обединеното кралство с цел засилване на подкрепата за Украйна и увеличаване на натиска върху Русия.

В разговорите на най-високо равнище ще се включи и украинският президент Володимир Зеленски.

Според Елисейския дворец основната цел на форума е да бъдат обсъдени възможностите за постигане на примирие и възобновяване на мирните преговори между Москва и Киев.

Сред водещите теми ще бъде и укрепването на украинската противовъздушна отбрана, която остава сред основните приоритети на съюзниците на Украйна на фона на продължаващите руски въздушни атаки.

Очаква се участниците да обсъдят и бъдещата военна и политическа подкрепа за Киев, както и координацията на усилията за засилване на сигурността в Европа.

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