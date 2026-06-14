Великобритания и Япония влизат в отбранителен съюз. Нещо се случва

Великобритания и Япония официално обявиха сключването на ново стратегическо партньорство в сферата на технологиите, насочено към укрепване на националната сигурност, насърчаване на глобалните иновации и разкриване на нови работни места. Ключов акцент в споразумението е категоричното потвърждение на двете страни да ускорят съвместната работа по създаването на боен самолет от следващо поколение в рамките на Глобалната програма за бойни самолети (GCAP), предаде Ройтерс.

Партньорството бе финализирано в Лондон по време на среща между британския премиер Киър Стармър и японския министър-председател Санае Такаичи. В двустранните разговори се включиха и водещи представители на бизнеса, които очертаха нови възможности за разширяване на икономическите връзки в секторите на високите технологии, чистата енергия, отбранителната индустрия и финансовите услуги.

Като стабилна основа на това сътрудничество двете държави вече обявиха мащабни инвестиционни инициативи на обща стойност 18 милиарда британски лири (приблизително 24 милиарда долара). Финансовият ресурс ще бъде насочен приоритетно към ключови инфраструктурни проекти, стабилизиране на финансовия сектор и развитие на офшорната вятърна енергетика. По думите на японския премиер Санае Такаичи, именно тясното сътрудничество в сферата на сигурността остава фундаментален крайъгълен камък в съвременните отношения между Лондон и Токио.

В основата на отбранителния пакт стои ускоряването на мегапроекта GCAP, който предвижда конструирането на високотехнологичен изтребител. Военновъздушният проект се реализира чрез съвместно предприятие между британския оръжеен гигант „БАЕ Системс“ (BAE Systems), италианската технологична група „Леонардо“ (Leonardo) и консорциума „Джапан Еъркрафт Индъстриъл Енхансмънт“ (Japan Aircraft Industrial Enhancement), подкрепен от корпорацията „Мицубиши Хеви Индъстрис“ (Mitsubishi Heavy Industries).

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