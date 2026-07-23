ЕС удари Русия с нов пакет санкции

Представителите на държавите членки на Европейския съюз постигнаха тази сутрин съгласие по новия пакет санкции срещу Русия заради войната в Украйна, съобщи Ирландското председателство на Съвета на ЕС.

Споразумението беше постигнато на заседание на постоянните представители на страните членки в Брюксел, а окончателното му одобрение се очаква до края на деня чрез писмена процедура.

Новите ограничителни мерки са насочени към приходите на Русия, т.нар. „сенчест флот“, използван за износ на петрол и горива в заобикаляне на европейските санкции, както и към веригите за доставки.

От Ирландското председателство определиха решението като важен успех, постигнат още в първите седмици след поемането на ротационното председателство на Съвета на ЕС, и подчертаха, че то е поредно доказателство за непоколебимата подкрепа на Европейския съюз за Украйна.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща приветства споразумението в публикация в социалните мрежи, като го нарече „решителна стъпка“ и заяви, че ЕС продължава да подкрепя Украйна в усилията ѝ за постигане на справедлив и траен мир.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен уточни, че новият пакет ще включва санкции срещу още 32 руски банки, платформи за криптовалути и структури, свързани с търговията с руски петрол. Освен това с още една година ще бъде удължен таванът върху цената на руския петрол, а мерките са и поредна стъпка към въвеждането на забрана за достъп до Европейския съюз на руски военни.