Невиждани опашки в Русия. Опразниха банките
Страхът от Кремъл стигна до спестяванията. €24,4 млрд. изчезнаха от банковата система за седем месеца
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Страхът от Кремъл стигна до спестяванията. €24,4 млрд. изчезнаха от банковата система за седем месеца
Споразумението беше постигнато на заседание на постоянните представители на страните членки
София. Посланикът на България в Руската федерация Бойко Коцев се срещна с председателя на Централната банка на Русия Елвира Набиулина, съобщиха от Пос...