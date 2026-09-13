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Каним руски банки у нас

Каним руски банки у нас

София. Посланикът на България в Руската федерация Бойко Коцев се срещна с председателя на Централната банка на Русия Елвира Набиулина, съобщиха от Пос...

17 февруари | 20:45
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