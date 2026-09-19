Тръмп подписа новите санкции срещу Русия: Китай и Индия са под прицел

Американският президент Доналд Тръмп подписа закона за нови санкции срещу Русия, насочени към финансовия, енергийния и отбранителния сектор на страната, както и към т.нар. „сенчест флот“ от петролни танкери.

Законът беше подписан на 18 септември и носи името „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026“ в памет на покойния сенатор Линдзи Греъм.

Мерките предвиждат санкции срещу руски представители, финансови институции и компании, свързани с правителството, както и ограничения за лица и структури, които подпомагат заобикалянето на санкциите. Законът включва и допълнителни ограничения върху руската енергетика и корабите, превозващи руски петрол извън установените санкционни механизми.

Китай и Индия са сред основните мишени

Една от най-съществените разпоредби дава на американския президент възможност да налага мита до 100% върху вноса от държави, които продължават да купуват руски петрол или природен газ и попадат сред най-големите вносители на руска енергия. Китай и Индия са сред държавите, които могат да бъдат засегнати.

Това не означава, че с подписването на закона автоматично са въведени 100% мита за Китай и Индия. Законът създава правомощие за американската администрация да ги наложи.

Механизмът е част от опита на Вашингтон да окаже натиск върху държавите, които продължават да купуват руска енергия, и по този начин да ограничи приходите на Москва.

Натиск върху руските банки и енергетиката

Новите разпоредби предвиждат санкционни мерки срещу руски държавни финансови институции и други структури, свързани с руското правителство. Сред посочваните банки са Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.

Ограничения са предвидени и за руския енергиен сектор, включително за проекти за втечнен природен газ и енергийни проекти в Арктика, както и за „сенчестия флот“, използван за превоз на руски петрол и заобикаляне на съществуващи санкции.

Законът разширява и възможностите за санкциониране на руски представители и други лица, свързани с държавната система.

Според анализатора Наталия Милчакова от Freedom Finance по-строгите ограничения срещу руската централна банка и държавните банки могат да затруднят достъпа на Русия до долари и евро в брой.

Санкциите срещу Иран също се удължават

Законът включва и Иран. Той удължава с пет години действието на Закона за санкциите срещу Иран от 1996 г. и запазва правомощията на американския президент да прилага санкции в енергийния сектор и срещу структури, свързани с иранската оръжейна и ядрена програма.

В същото време президентът разполага с правомощия за освобождаване и отлагане на определени санкционни мерки, както и за прекратяването им при изпълнение на предвидените в закона условия.