Билбао си иска руския газ. По-евтин им е. И на нас
Иван Хименес предупреди за опасна енергийна зависимост на Испания от САЩ
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Иван Хименес предупреди за опасна енергийна зависимост на Испания от САЩ
ЕС прави гигантска крачка към нова ера
Брюксел играе непочтено, заяви унгарският премиер
Дори и спонсорите на ПП вече се отрекоха от тях, категорична е журналистката
ДПС-Ново начало показа учебникарски пример за измамническите възможности на бившия финансов министър
България вече се сочи като ненадежден партньор, твърди президентът
Причината е допълнителната такса за транзит на руски газ през територията на нашата страна
В момента е важно да се обърне внимание на решаването този проблем, каза сръбският президент
Същото направи по-рано и Сърбия
Еевропейската комисия дава 5,6 млрд. евро
Затварят торови заводи, няма CO2
При нас бяха най-черните сценарии, каза бившият министър на финансите
Петролните хранилища в Словакия са запълнени до краен предел, а подземните газови хранилища се пълнят с ускорени темпове, заяви словашкият вицепремиер
На закрито заседание в петък Европейската комисия (ЕК) е информирала страните-членки
Германия и Франция са го одобрили
Опитвате се да прикриете тежки обвързаности и бизнес зависимости с руски капитали, каза Станислав Анастасов на премиера
Меркел със специален съвет към Украйна
Първата линия на "Северен поток 2" е завършена, обяви Путин
Новината обяви премиерът Бойко Борисов
Утре започва вторият етап на теста за тръбата с руски газ от турската до сръбската граница