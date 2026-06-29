Билбао си иска руския газ. По-евтин им е. И на нас

Напрежението около енергийната стратегия на Европейския съюз се пренесе на испански терен. Изпълнителният директор на стратегическото пристанище Билбао Иван Хименес отправи официален призив към Брюксел за отлагане на планираната пълна забрана за внос на руски втечнен природен газ. Според него икономическите реалности изискват преразглеждане на санкционния график, за да се защити европейската конкурентоспособност. Той настоява още, че руският газ е по-евтин не само за Испания, а за цяла Европа. Истината е, че и за самите нас руският газ е по-изгоден.

Капанът на американските доставки и Тръмп

Основният мотив на Хименес е рискът Старият континент да попадне в пълна енергийна зависимост от Вашингтон. В своя анализ пред Financial Times той подчертава, че руското синьо гориво в момента е значително по-евтино от американските алтернативи.

Шефът на пристанището прогнозира сериозен геополитически натиск отвъд Океана.„Тръмп ще упражни сериозен натиск, за да се задържи тази забрана“, коментира Хименес.Той настоява, че ЕС трябва да прояви характер и сам да прецени кое е най-добро за собствената му икономика.

Статистиката показва, че към момента САЩ осигуряват 29% от втечнения газ за Европа (веднага след Норвегия). В същото време обаче, руските доставки бележат скок и към май 2026 г. покриват близо 28% от всички енергийни нужди на Испания. Макар терминалът в Билбао да обработва и американски количества, основният му търговски оборот се крепи именно на руския ресурс.

Правителството в Мадрид: Санкциите остават без компромис

Въпреки силните аргументи на бизнеса, испанските власти категорично отхвърлят възможността за каквото и да е забавяне на реформите. Енергийният министър Сара Агесен Муньос отсече, че Мадрид твърдо застава зад общоевропейското решение ветото да влезе в сила точно на 1 януари 2027 г..

Муньос определи сегашния рекорден внос на руско гориво като временно пазарно явление, продиктувано от моментната нестабилност и ценовите колебания на световните борси, а не като трайна обвързаност на страната с Кремъл.



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