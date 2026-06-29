Изгониха известна българка от столичен МОЛ. Тя побесня

Шефката на психиатрията д-р Цветеслава Гълъбова гневно сподели неприятна история в столичен мол, където отишла с внука си да хапнат и да се разходят. Докторката сподели, че персоналът се държал грубо с тях и дори получили ултиматум да напуснат.

Явно вън от себе си от нерви, Гълъбова, добре известна с острите си реакции, призова хората да не посещават заведението Bakers в Сердика Център.

Според разказа й, към нея и детето проявили грубо отношение, след като малкият се разплакал заради забележка за детски приумици. След което Гълъбова била призована да напусне обекта, защото както се изразила служителката „ние по цял ден сме тук и не може да ни се надува главата от някакви….“.

Ето и късия гневен разказ на д-р Гълъбова на профила й във фейсбук:

„Не посещавайте Bakers Сердика Център, ако сте с малки деца!

Днес седнахме с внука ми - 2.5 г, да хапне. Разплака се, защото не му разреших да полива вода по масата, не можех да го успокоя 3-4 минути и реших да си тръгваме. Не съм била с телефон в ръцете, с внуците не го правя. Една от работничките дойде и ми каза да напусна, защото “ние по цял ден сме тук и не може да ни се надува главата от някакви…..”.

BAKERS, не ставате!“

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