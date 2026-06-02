Безумна лудост в столичен МОЛ побърка хората

Лек автомобил БМВ възбуди стотици коментари във фейсбук групите заради нелепа катастрофа в подлеза на мол Парадайс в София.

На снимката се вижда, че колата буквално е пробила стената и е "посетила" автокозметичен център.

Ситуацията е толкова нелепа, че потребители в мрежата сериозно питат дали фотото не е дело на изкуствен интелект.

"Роди ме мамо прост, аз сам ще се забия в стената"; "Смешно е докато не си се представиш до стената в момента на катастрофата";

"В тоя МОЛ хората много се изнервят докато чакат да излязат и пробват по пряк път"; "Толкова е бързал за автомивката, че е решил да си направи собствен пряк път!", са само част от коментарите на фейсбук потребителите.

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