Бивш министър каза най-важната новина за трудовия стаж

Промяната в трудовия стаж няма нищо общо с промени в осигурителния стаж. Ако сегашното управление, което има сериозно мнозинство, има намерение да прилага принципите на справедливост, мисля, че този начин на изчисляване ще създаде равнопоставеност между работещите хора.

Това заяви в „Пресечна точка“ бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова по повод предложението трудовият стаж да се определя по нов начин - не според изработените календарни дни, а на база отработени часове.

Тя коментира, че от размера на трудовия стаж зависят три неща - определянето на пенсията, „класът прослужено време” и обезщетението при напускане и най-вече при пенсиониране. „В Кодекса на труда е записано, че ако работното време е не по-малко от четири часа дневно, то се зачита за пълен работен ден при изчисляването на трудовия стаж. Това се отразява на три основни неща, първото от които е определянето на пенсията. Така човек, работил една година на пълно работно време, и човек, работил една година на половин работен ден, в момента имат право на минималните 20 дни платен годишен отпуск. Оттук нататък това ще се промени и за втория работник една календарна година ще се зачита като половин“, обясни Христова.

Нужен ли е нов подход към изчисляването на трудовия стаж

„Това има значение и за т.нар. класове за прослужено време. В момента човек с 10 години трудов стаж на пълен работен ден и човек с 10 години трудов стаж на половин работен ден получават процент за всяка една от тези 10 години. Оттук нататък това няма да е така. Половин работен ден ще се зачита като половин работен ден“, каза тя.

„Третото, което има значение, е обезщетението при прекратяване на трудовото правоотношение, най-вече при пенсиониране. Предвидено е изплащане на обезщетение в размер на една заплата, шест заплати, а в някои структури на системата за сигурност - на 10 или 20 заплати.

В момента, дори когато служителят е работил на половин работен ден, цялата календарна година се зачита като пълна. Това също ще се промени. От гледна точка на осигурителните права и пенсиите обаче няма никаква промяна“, добави още бившият министър на труда и социалната политика.