Пълен цирк! София скочи на Бургас за Евровизия

Само няколко часа, след като решението беше обявено на живо по обществената телевизия, социалните мрежи завряха.

Недоволните от пренебрежителното отношение към столицата набират скорост и достигнаха критична маса дори за протест. Във фейсбук усилено се търсят ентусиасти за такъв.

Планира се той да се проведе в петък, от 18.00 ч., пред сградата на Българската национална телевизия в София.

А като причина се изтъква несъгласието с решението на оценителната комисия на БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) да избере Бургас пред столичната кандидатура за домакинство на музикалния конкурс.

Някои общински съветници в София открито обявиха, че решението е съмнително. "Искам да видя черно на бяло как е оценена всяка кандидатура. БНТ организира процедурата, обяви изискванията и заедно с EBU стигна до избора на домакин.

Не липсваха и ироничните подмятания:

"Демократичната общност няма да се примири с поредната геополитическа катастрофа! БНТ и Европейският съюз за радио и телевизия дръзнаха да изберат Бургас за Евровизия, а не София! Милионите избиратели на ППиДБ вече се вдигат като един срещу очевидната руска хибридна операция. Днес Евровизия, утре борш и пелмени вместо бургер от киноа, спирулина и активен въглен в безглутенова питка от елда. Всички пред БНТ: София, а не БургаZ!",

коментира на своята страница Светослав Трайков. А колко от всички изказали се днес ще дойдат пред БНТ, ще видим утре.