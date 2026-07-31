София и Бургас чакат решение с огромен залог за страната

Часът на решението настъпи. Днес трябва да стане ясно дали София или Бургас ще приеме „Евровизия 2027“ - най-голямото музикално и телевизионно събитие, организирано някога в България. Двата града останаха сами във финалната битка, в която залогът далеч надхвърля една концертна вечер и може да донесе огромни ползи за туризма, бизнеса и международния образ на страната.

Столицата срещу морето

Надпреварата започна със София, Бургас, Варна и Пловдив, но след първия етап международната оценителна комисия остави само две кандидатури. Експертите на БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия разгледаха техническите характеристики на предложените зали, съответствието им с изискванията на конкурса и възможностите за изграждане на мащабната телевизионна продукция.

София влиза във финала със своето международно летище, голяма хотелска база, водеща многофункционална зала и опит от организирането на мащабни събития. Столицата беше домакин и на Детската „Евровизия“ през 2015 г., което е сред основните аргументи в нейната кандидатура.

Бургас противопоставя силния си туристически образ, международното летище, морската атмосфера и натрупания опит с големи концерти и фестивали. Аеропортът обслужва над 70 директни дестинации през 2026 г. и заяви готовност да посрещне участниците, делегациите, журналистите и хилядите фенове на конкурса.

Решението няма да бъде само за една зала

„Евровизия“ не се състои единствено от двата полуфинала и големия финал. Бъдещият домакин трябва да осигури месеци наред пространства за репетиции, телевизионни екипи, пресцентрове, делегации, фенове, охрана и огромно количество техническо оборудване.

Според генералния директор на БНТ Милена Милотинова градът победител ще трябва да работи всекидневно с обществената телевизия и международните организатори в продължение на почти десет месеца. Финалната фаза на конкурса включва девет големи шоу програми - шест генерални репетиции с публика и трите телевизионни вечери.

Затова комисията оценява не само капацитета на основната зала, но и транспортните връзки, хотелското настаняване, сигурността, градската инфраструктура и способността на местната власт да реагира бързо при проблем.

Една красива сцена няма да бъде достатъчна. Победителят трябва да докаже, че може да приеме събитие, което ще постави България под постоянното наблюдение на международните телевизии, музикалната индустрия и милиони зрители.

Победата на Дара отвори историческата врата

Правото България да организира конкурса дойде след триумфа на Дара с песента „Bangaranga“ във Виена. Българската изпълнителка спечели комбинирания вот на професионалните журита и публиката и донесе първата победа на страната в историята на „Евровизия“.

Успехът превърна България в домакин на 71-вото издание на конкурса и постави държавата пред организационно изпитание от световен мащаб. БНТ вече получи официалния пакет с правилата, сроковете и техническите изисквания, по които ще работи заедно с международните партньори.

След победата правителството създаде координационна структура и осигури специален бюджет за подготовката. В организацията трябва да участват редица министерства и институции, които ще отговарят за сигурността, транспорта, инфраструктурата и международната логистика.

Победителят получава много повече от музикално шоу

Домакинството се разглежда като национална кауза, защото може да рекламира България пред зрителите в десетки държави. Освен делегациите и медиите конкурсът привлича многобройни фенове, които остават в града дни наред и харчат средства за хотели, ресторанти, транспорт и туристически услуги.

Затова изборът между София и Бургас е и икономическа битка. За столицата победата би затвърдила позицията ѝ като център за големи международни събития. За Бургас тя би била историческа възможност морският град да излезе на световната сцена далеч преди началото на активния летен сезон.

Независимо кой ще спечели, решението ще постави началото на истинска надпревара с времето. До май 2027 г. избраният град трябва да превърне кандидатурата си в работеща сцена, способна да понесе огромното напрежение на живото предаване пред милиони зрители.