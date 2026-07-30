Нова Генерация с концерт във Vidas Art Arena на 15 септември

На 15 септември малката сцена на Vidas Art Arena посреща Нова Генерация - една от най-емблематичните и значими за българската музика групи. С характерния си ню уейв и пост-пънк звук групата събира тази есен фенове от няколко поколения, обединени от духа на алтернативната култура. Специален гост на концерта е инди пост-пънк групата Тлен. Билетите са в продажба в мрежата на Ticket Station на цени от 15 евро, за повече информация относно събитието следете тук.

Основана в края на 80-те години, Нова Генерация има четири издадени албума и отваря пътя на пост-пънк и дарк уейв звука в България, вдъхновявайки поредица от групи с текстовете и мелодиите си. През годините съставът се променя, но фигурата на вокалиста и басист Димитър Воев остава централна за идентичността на групата. Неговата мрачна поезия и сурова емоция белязват поколения музиканти и фенове, а творчеството му продължава да живее в изпълненията на Нова Генерация и до днес.

На 15 септември публиката ще чуе на живо „Само двама“, „Мухата“, „Сто години“ и още от знаковите песни на групата. Атмосферата ще допълни Тлен, младата инди пост-пънк формация, чийто звук съчетава нежни вокали с остри китарни рифове в тъмен, кинематографичен пейзаж и вече трупа фенове сред всички възрасти.

Емблематичната Нова Генерация отваря вратите на своя емоционален свят на 15 септември в първия учебен ден за един урок по ню уейв и мрачна емоция на малката сцена на Vidas Art Arena. Билети за концерта ще може да откриете в сайта на Ticket Station на цени стартиращи от 15 евро. Повече информация относно събитието ще намерите тук.