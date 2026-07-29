Том Холанд пише история с новия "Спайдър-Мен"

Новият филм "Спайдър-Мен: Brand New Day" се очаква да постигне един от най-високите стартови приходи в историята на киното, като според индустриални източници дебютът му може да надмине глобалния старт от 600 млн. долара на "Спайдър-Мен: Няма път към дома" през 2021 г., съобщава TheWrap.

Официалните прогнози сочат старт от 195 млн. долара в САЩ и 465 млн. долара в световен мащаб, което би било най-високото ниво за филм след премиерата на "Зоотопия 2" през ноември миналата година. Индустриални източници обаче посочват, че данните за предварителните продажби в САЩ и активността в социалните мрежи надминават тези на "Дедпул и Върколак", който дебютира с 211 млн. долара в САЩ и 444 млн. долара в световен мащаб. Комбинацията от по-семейния рейтинг PG-13, присъствието на Зендея и Сейди Синк и силните предварителни продажби в чужбина, включително в Китай, засилва очакванията за изключително мащабен старт.

Филмът е четвъртата поява на Том Холанд в ролята на Спайдър-Мен и седмото му превъплъщение в образа след дебюта му в "Капитан Америка: Гражданска война" преди 10 години. За разлика от "Няма път към дома", който разчиташе на завръщането на предишните изпълнители на ролята Тоби Магуайър и Андрю Гарфийлд, маркетинговата кампания на "Сони" за "Brand New Day" се фокусира върху личната история на Питър Паркър - как той се справя сам след смъртта на наставниците си Тони Старк и леля Мей и след като останалият свят, включително приятелите му Ем Джей и Нед, е забравил за съществуването му.

Филмът получи оценка от 89% в сайта "Ротън Томейтос" към момента на публикуване на статията - резултат, който анализаторите определят като добра поличба, тъй като досега няма филм от Кинематографичната вселена на "Марвел", получил добри критически оценки, но отблъснал публиката. При постигане на прогнозираните показатели филмът ще бъде голям хит за "Сони", а ако надмине глобалния старт на "Няма път към дома", е възможно да стане осмият филм в историята - и първият супергеройски филм извън поредицата "Отмъстителите" - преминал границата от 2 млрд. долара приходи, без корекция за инфлация.