Paramount получи зелена светлина за гигантски удар в Холивуд

Министерството на правосъдието на САЩ одобри планираното придобиване на Warner Bros. Discovery от Paramount Skydance за 110 млрд. долара, предаде Ройтерс. Антитръстовото звено на ведомството обяви, че сделката едва ли ще навреди на конкуренцията или на потребителите.

Решението идва след осеммесечна проверка на ефекта върху стрийминг услугите, традиционната телевизия и филмовата индустрия. Въпреки това сливането още не е напълно приключено, защото остават регулаторни въпроси и възможни съдебни действия от американски щати.

Вашингтон видя повече конкуренция, не по-малко

Според Министерството на правосъдието обширната проверка е показала, че сделката може да засили конкуренцията в медийната и развлекателната индустрия. Ведомството посочва, че очакваният ефект ще бъде в полза на американските потребители и работници.

Проверяващите са разглеждали как обединението би се отразило на стрийминг пазара, на традиционната телевизия и на киноразпространението. Министерството е стигнало до извода, че комбинирането на Paramount+ и HBO Max може да създаде по-силен конкурент на по-големите платформи.

Paramount благодари и натиска за бърз финал

Paramount посрещна решението с благодарност към Министерството на правосъдието. Компанията заяви, че сделката ще й позволи да се конкурира по-успешно в индустрия, в която битката за публика, таланти, технологии и инвестиции става все по-ожесточена.

В позицията си Paramount посочи, че остава фокусирана върху приключването на сделката възможно най-скоро. Компанията твърди, че очакваните ползи ще бъдат за потребителите, създателите на съдържание и развлекателния сектор като цяло.

Политическата сянка около сделката

Сделката се движи и на фона на политически въпроси. Бащата на изпълнителния директор на Paramount Дейвид Елисън - милиардерът и съосновател на Oracle Лари Елисън - поддържа връзки с президента Доналд Тръмп, а компанията е наемала бивши представители на неговата администрация.

Помощник-главният прокурор Омид Асефи заяви, че политиката "абсолютно няма" да води проверката на Министерството на правосъдието. Ведомството подчертава, че е оценявало ефекта на сделката върху пазара, а не политическите връзки около участниците.

Нови инвеститори, но без редакционен контрол

Федералната комисия по комуникациите все още не е одобрила искане, свързано със собствеността на чуждестранни интереси върху до 100% от дълга по предложената сделка за 110 млрд. долара. Това остава един от нерешените регулаторни въпроси пред финализирането.

Сенатори от Демократическата партия изразиха тревога за участието на държавни фондове от Близкия изток и китайски компании. Те посочиха, че в сделката участват суверенни фондове от Саудитска Арабия, Катар и Абу Даби, които биха инвестирали в компания с контрол върху станции на CBS и големи кабелни новинарски операции, включително CNN. Споменати са и публикации, че китайската Tencent може да участва.

Paramount обяви, че семейството на Дейвид Елисън ще продължи да контролира акциите с право на глас. В подадени документи компанията заяви, че новите чуждестранни инвеститори ще получат само акции без право на глас и няма да имат възможност да влияят върху редакционните решения.

Два милиона документа и осем месеца проверка

Министерството на правосъдието съобщи, че е прегледало повече от 2 млн. документа, получени от 80 източника. Целта е била да се оцени ефектът върху различните части на развлекателната индустрия.

Заключението е, че обединените Paramount+ и HBO Max биха били по-силна алтернатива на по-големите стрийминг услуги. В традиционната телевизия ведомството не очаква сериозна вреда, защото според него конкуренцията за спорт на живо, новини и политически коментар остава силна.

Холивуд остава разделен

Министерството смята, че и киноиндустрията няма да бъде засегната по начин, който да ограничи конкуренцията. Paramount и Warner Bros. се състезават не само със старите холивудски студиа, но и с независими компании като A24, както и с Apple и Netflix, които продължават да показват интерес към кинопремиери.

Според ведомството от обявяването на сделката насам производството на филми за киносалони се е увеличило. То отхвърля и директните сравнения със сливането на Walt Disney и Twenty-First Century Fox за 71 млрд. долара, приключило през 2019 г., защото пазарът се е променил драматично след пандемията от COVID-19 и промяната в зрителските навици.

Съпротивата обаче не е изчезнала. Актьори, режисьори, сценаристи и продуценти изразяват тревога, че сливането може да доведе до по-малко работни места и до по-ограничено разнообразие на историите.

Щатите още могат да атакуват сделката

Одобрението от Министерството на правосъдието не слага край на битката. Калифорния, Ню Йорк и други американски щати подготвят съдебен иск за блокиране на сделката, съобщи Ройтерс, като се позова на източници, запознати със случая.

Главният прокурор на Калифорния Роб Бонта написа в Екс, че предложеното сливане между Warner Bros. и Paramount остава обект на разследване от неговата служба. Това означава, че федералната зелена светлина дава голям тласък на сделката, но не премахва всички препятствия пред нея.

Залогът е огромен - не само за компаниите, но и за начина, по който ще изглежда американската развлекателна индустрия през следващите години. Министерството на правосъдието вижда шанс за по-силен конкурент на големите платформи, докато критиците се страхуват от концентрация на влияние, работни съкращения и по-малко независими гласове в киното и телевизията. Истинският тест ще дойде след одобренията и евентуалните дела - когато стане ясно дали обещаната конкуренция ще се усети от зрителите, творците и работещите в индустрията.

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