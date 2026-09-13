Paramount получи зелена светлина за гигантски удар в Холивуд
Вашингтон обяви, че сделката с Warner Bros. Discovery няма да навреди на конкуренцията, но опасенията за работни места и влияние остават
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Вашингтон обяви, че сделката с Warner Bros. Discovery няма да навреди на конкуренцията, но опасенията за работни места и влияние остават
По изчисления на АИКБ всеки допълнителен почивен ден струва на бизнеса между 90 и 120 милиона евро
Константин Проданов разкри как ще управлява "Прогресивна България"
Новата обединена банка в Румъния вече е отворена за всички клиенти
Чака се едно от най-големите поглъщания в историята на нефтената и газовата индустрия
Всъщност кризата при двете марки е причината за обединението
С покупката си на 9-процентния дял "Уникредит" става един от най-големите акционери в "Комерцбанк" и иска още
Дебатите продължиха два дни
Вложени са 50 млн. лв. за нова апаратура на общинските болници през миналия мандат на СОС
Василев се похвали, че приходната част на бюджета върви изключително добре
Стойността на сделката се оценява на около 25 млрд. долара
Nortal ще слее Questers с дъщерното си дружество pwrteams
Сделката е за 1,35 милиарда долара
Толкова е голям, че гравитацията изкривява пространство-времето около него
Кoятo ce пpeĸpaтявa бeз лиĸвидaция
Авторът на "Кери", "Сиянието" и много други обичани романи се яви по свое желание
„ФИАТ-Крайслер“ и „Пежо-Ситроен“ се сляха в „Стелантис“
Няма промени за инвеститорите в резултат от правното сливане
След сливането през 2020 г. новата финансова институция ще се доближи до лидера УниКредит Булбанк по активи, Виолина Маринова ще бъде ръководител на...
28 маломерни и 2 слети паралелки ще има тази учебна година в Исперих. Общинският съвет даде разрешение в осем училища да се схормират класове, под пр...