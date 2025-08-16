Общество

До часове! Бури връхлитат страната

Захлаждането започва още тази нощ

16 авг 25 | 17:04
Мира Иванова

До часове се очаква промяна във времето. Бури връхлитат части от страната ни утре 

Захлаждането започва още тази нощ, макар че  над повечето райони ще бъде ясно. Купеста облачност ще има в западната част от страната, а превалявания от дъжд - на отделни места в крайните северозападни райони. 

Вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре преди обяд ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в северозападните и югоизточните райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, за София - около 30°.

Времето в планините

Над планините преди обяд ще бъде слънчево, а след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в Източните Родопи и западните дялове на Стара планина, ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24°, на 2000 метра - около 17°.

Ниски облаци по морето

Над Черноморието сутринта, главно над южното крайбрежие, временно ще има ниска облачност. Към обяд ще се установява предимно слънчево време. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. Ще продължи да духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

